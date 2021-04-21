Архангельск, , 16:32 — REGNUM Снижение доходов и качество медицинской помощи стали основными вопросами, с которыми жители Архангельской области обращались к региональному уполномоченному по правам человека Любови Анисимовой в 2020 году. С докладом о проделанной работе правозащитница выступила в областном собрании сегодня, 21 апреля.

«Ключевыми опасениями граждан были рост социальной несправедливости, снижение доходов и недоступность привычных товаров в связи с их дороговизной. В условиях пандемии усилились страхи столкнуться с отказом в оказании бесплатной медицинской помощи или ее плохим качеством, а также потери привычного уровня доходов», — заявила Анисимова.

На 6,7% возросла доля тех, кто не удовлетворен качеством предоставления медицинской помощи. Наиболее высокие показатели удовлетворенности отмечены на Новой Земле, в Няндомском районе и Северодвинске. Наиболее низкие показатели в Холмогорском, Плесецком и Шенкурском районах. С большим отрывом на первые позиции вышли две проблемы: нехватка необходимых специалистов и трудности записи на прием к врачу.

Режим самоизоляции и ограничительных мер, введенных в прошедшем году, обнажил проблему домашнего насилия в регионе. При этом, как отметила Анисимова, сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений были перегружены работой и не всегда могли принять необходимые меры. В связи с этим правозащитница предложила увеличить финансирование некоммерческих организаций, в том числе, которые занимаются поддержкой жертв насилия.