Киев, , 16:32 — REGNUM Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 31% ВВП, что на 3 процентных пункта больше по сравнению с показателем за 2019 г., сообщило 21 апреля украинское министерство экономики.

Ведомство констатирует, что к росту теневой экономики на Украине в прошлом году привело распространение пандемии и усложнение условий экономической деятельности, сформированных в результате введения вынужденных ограничительных мер.

При этом в заявлении отмечается, что разные методы показывают разную динамику уровня теневой экономики, что свидетельствует о нетипичном характере коронакризиса по сравнению с другими кризисными периодами.

Минэкономики Украины констатирует, что большинство видов экономической деятельности показали тенденцию к росту уровня теневой экономики. На лидирующих позициях в этом рейтинге — сектор транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, где в тени находится 54% валовой добавленной стоимости отрасли, что на 22% больше показателя 2019 года; операции с недвижимостью — 44% «тени», рост показателя на 14%; и добывающая промышленность, где уровень теневой экономики вырос до 39%.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из интервью в апреле глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что объём теневой экономики на Украине — это примерно половина ВВП страны. Депутат отметил, что точно цифру никто не скажет, но вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам однозначно является прямой угрозой национальной безопасности.