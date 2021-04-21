Москва, , 16:32 — REGNUM Десять сотрудников американского посольства в Москве объявлены persona non grata в России, сообщили 21 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Об этом было заявлено заместителю главы американской дипмиссии в России Барту Горману, которого вызвали сегодня, 21 апреля, в МИД РФ на фоне ряда недружественных шагов Вашингтона.

Эти десять американских дипломатов должны покинуть Россию до конца дня 21 апреля.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata», — отметили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что очень скоро последуют дальнейшие шаги в рамках комплекса ответных мер, объявленных 16 апреля российским МИД.

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