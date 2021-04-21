Большое Село, Ярославская область, , 16:32 — REGNUM В Большом Селе Ярославской области канализация сливается напрямую в реку Юхоть. Об этом со ссылкой на сайт ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Слив канализации в реку

По нацпроекту «Экология», в частности, программе «Оздоровление Волги» в 2020 году в Большом Селе построили новые очистные сооружения. Их стоимость составила 190 миллионов рублей. Однако они, вопреки обещаниям властей, так и не введены в эксплуатацию. Все отходы сливаются в реку Юхоть, являющуюся притоком Волги.

«В конце Садовой улицы можно увидеть две канализационных насосных станции — старую и новую. От старой отходит шланг, из которого на землю хлещет мутная вода с темной пеной и неприятным запахом. Проворный поток устремляется аккурат в реку», — сообщают в ОНФ.

Канализация течёт на грунт

Построенные очистные сооружения до сих пор не запущены. Создаётся впечатление, что они никому не нужны — территория почти не огорожена, в резервуар может заглянуть любой желающий, силовой кабель торчит из-под земли.

Новые очистные сооружения не работают

Активист ОНФ Тарас Сидорин полагает, что слив нечистот в реку стал прямым следствием строительства очистных сооружений.

«С коллегами побывали в нашем в историческом Юхотском крае, Большое Село. Но поездка наша была не просто познакомиться с историческим местом, а помочь людям, которые живут в таком замечательном месте и больше полугода утопают в своих сточных водах и канализации! Вся канализация Большого Села течёт напрямую в реку Юхоть. Удивляет то, что это сделано специально, насосы работают в круглосуточном режиме! Местные жители подтвердили, что уже полгода это так продолжается, когда демонтировали старые сооружения построенные в 1988 году, но не запустили новые, идет прямая откачка канализации в реку Юхоть», — рассказал Тарас Сидорин на своей странице в Facebook.

Старая канализационная насосная станция

Активистам ОНФ, побывавшим в 21 апреля в Большом Селе, в районной администрации сообщили, что сейчас подрядчик устраняет недостатки. До понедельника работы должны быть закончены. Как очищаются стоки сейчас, чиновники так и не смогли объяснить.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.

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