Итоги нацпроекта: в Ярославской области нечистоты сливают прямо в реку
Большое Село, Ярославская область, 21 апреля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Большом Селе Ярославской области канализация сливается напрямую в реку Юхоть. Об этом со ссылкой на сайт ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По нацпроекту «Экология», в частности, программе «Оздоровление Волги» в 2020 году в Большом Селе построили новые очистные сооружения. Их стоимость составила 190 миллионов рублей. Однако они, вопреки обещаниям властей, так и не введены в эксплуатацию. Все отходы сливаются в реку Юхоть, являющуюся притоком Волги.
Построенные очистные сооружения до сих пор не запущены. Создаётся впечатление, что они никому не нужны — территория почти не огорожена, в резервуар может заглянуть любой желающий, силовой кабель торчит из-под земли.
Активист ОНФ Тарас Сидорин полагает, что слив нечистот в реку стал прямым следствием строительства очистных сооружений.
Активистам ОНФ, побывавшим в 21 апреля в Большом Селе, в районной администрации сообщили, что сейчас подрядчик устраняет недостатки. До понедельника работы должны быть закончены. Как очищаются стоки сейчас, чиновники так и не смогли объяснить.
ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.