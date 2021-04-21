Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В садоводствах Ленинградской области постоянно проживают почти 200 тыс. семей петербуржцев. Если государство поможет агломерации Санкт-Петербурга и Ленобласти с ускорением подводки газовых магистралей к садоводствам, Смольный может рассмотреть вопрос о выделении субсидий на газификацию садоводств в соседнем регионе, в которых 51% дачников и более составляют петербуржцы. Об этом 21 апреля сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам Беглова, ускорение газификации регионов, о котором говорил президент, России в своем послании, — важнейший проект для агломерации Петербурга и Ленинградской области.

В настоящий момент в Петербурге реализуется совместная с «Газпромом» программа газификации малых населённых пунктов в границах города. Но до садоводств на территории Ленобласти газовые магистрали ещё не дошли. Однако и город, и область заинтересованы в том, чтобы государство упростило и ускорило подводку газа в садоводческие массивы.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что, если федеральная власть поможет агломерации с ускорением подводки газовых магистралей к садоводствам, город рассмотрит вопрос о выделении субсидий на газификацию садоводств в Ленобласти, где более половины жителей составляют петербуржцы. Сейчас город предоставляет субсидии только на электрификацию, обустройство дорог и другую инфраструктуру садоводств.