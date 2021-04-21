Тюмень, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе. Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился впечатлением о послании главы государства Федеральному собранию РФ.

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«Всё, что сказал президент, очень важно. Президент посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе: поддержка, связанная с рождением детей, беременных женщин, семей с детьми от рождения до трех лет, от трех до семи и от восьми до 16 лет, а также важная мера поддержки, где дети воспитываются одним родителем», — отметил Александр Моор.

Не менее важным моментом послания для Александра Моора стало сообщение об ускоренном строительстве трассы от Москвы до Екатеринбурга за три года.

«Мы уже расширяем трассу от Тюмени до Екатеринбурга к 2024 году. Поэтому через четыре года Тюмень свяжется с Москвой и Санкт-Петербургом новой современной безопасной дорогой. Это хороший факт для развития экономики и туризма», — подчеркнул Александр Моор.

Важной новацией тюменский губернатор назвал инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых для регионов, не имеющих больших долгов.

«Это большой объём, и мы сможем гораздо быстрее реализовать проекты, которые уже есть в виде проектной документации», — сообщил Моор.