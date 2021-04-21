Москва, , 16:29 — REGNUM Парламентарии России и Белоруссии планируют на совместной конференции в мае обсудить меры противодействия внешним вызовам и угрозам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из-за рубежа Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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Он также обратил внимание на то, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал чёткий сигнал тем, кто пытается вмешиваться в наши внутренние дела и «переходят красную черту», ответ будет асимметричным, быстрым и жестким.

«Мы, в комиссии Государственной думы, в ходе мониторинга ежедневно фиксируем попытки внешних сил деструктивно повлиять на ситуацию в России», — заявил депутат.

Российская сторона собрала достаточно материалов, и готова к открытому и аргументированному диалогу с партнерами, добавил Пискарёв.