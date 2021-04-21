Москва, , 16:35 — REGNUM Еще никогда до этого послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не содержала в себе такого внимания к проблемам экологии и здравоохранения. Об этом 21 апреля заявил доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Никогда еще послание не носило столь экологического характера. Никогда проблемы охраны здоровья, охраны экологии не занимали столько места», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание на то, что президент РФ не обошел стороной и проблемы предпринимательского сообщества.

«Президент слышит и бизнес. Он сказал то, что от него ожидали: бизнес, который хочет развивать страну получит поддержку», — подчеркнул участник ток-шоу.

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