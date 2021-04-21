Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и Госсекретарь СШАЭнтони Блинкенпровели телефонный разговор. Об этом сообщается насайтеГосдепартамента США.

Блинкен высоко оценил прочность партнерства с Австрией и важность американо-европейского сотрудничества на фоне общих вызовов. Также Госсекретарь США указал на необходимость повышения глобальных амбиций в вопросе борьбы с изменением климата.

По мимо этого Блинкен выделил важность проекта «Инициатива трёх морей» для региональной экономической устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, «Инициатива трёх морей» — это совместный хорватско-польский проект, запущенный летом 2016 года на встрече в Дубровнике с целью укрепления торгового, инфраструктурного, энергетического и политического сотрудничества в странах, выходящих к Адриатическому, Балтийскому и Черному морю.