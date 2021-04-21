Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Второй сезон комедийного сериала «Тед Лассо» выйдет 23 июля 2021 года. Об этом сообщили на презентации Apple 20 апреля.

Второй сезон выйдет на стриминговой платформе Apple TV+. Стоит отметить, что сериал заранее продлили на третий сезон.

ИА REGNUM напоминает, что по сюжету сериала «Тед Лассо» тренера по американскому футболу в исполнении Джейсона Судейкиса нанимают для работы с командой из Английской премьер-лиги. Главный герой не имеет представлений о правилах игры в соккер, но он находит подход к игрокам.

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