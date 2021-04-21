Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на важность новых мер поддержки семей с детьми, которые предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, а также подчеркнул, что Северная столица выполняет задачи в сфере социальной политики, поставленные в предыдущих посланиях.

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«Поддержка семей, которые имеют одного, двух, трех детей — это очень важно. Уже в августе эти семьи получат деньги, которые помогут собрать детей в школу», — сказал Беглов, комментируя новые социальные выплаты семьям с детьми, о которых сказал президент.

Губернатор напомнил, что в 2020 году Петербург на треть увеличил финансирование социальной сферы. С учетом субсидий гражданам за жилье и коммунальные услуги, выплат безработным, затрат резервного фонда социальные расходы города в прошлом году составили 77 млрд рублей.

Кроме того, в январе 2021 года принят городской закон о расширенном применении социального контракта, которым смогут воспользоваться малоимущие семьи с детьми, одинокие петербуржцы, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Тем самым выполнена задача, поставленная в предыдущем послании президента.

Сокращается дефицит социальных объектов. В 2020 году город получил 26 детских садов, семь школ и 13 объектов здравоохранения. В этом году планируется ввести 25 дошкольных учреждений, 10 школ и девять объектов здравоохранения.