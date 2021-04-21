Москва, , 16:27 — REGNUM Из-за ужесточения политики Центрального банка РФ в России будет снижаться спрос на потребительские кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что снизилось количество выдаваемых потребкредитов.

«Финансовое состояние многих заемщиков в последний год заметно ухудшилось. В 2020 году задолженность физлиц перед банками увеличилась более чем на 19%. Возросла и просроченная задолженность перед банками. Немало жителей РФ, лишившись работы в ковидном 2020 году, брали кредит просто на содержание семьи. Поэтому падение количества выдаваемых кредитов закономерно. Во-первых, банки усилили требования к заемщикам. Системы банковского скоринга не пропускает тех, кто потерял работу. Во-вторых, экономика восстанавливается, безработица уменьшается, и спрос на кредиты падает», — сказал Ковригин.

По его словам, спрос на кредиты будет снижаться.

«Кроме вышеназванных причин, этому будет способствовать рост процентных ставок из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, — сказал Ковригин. — А снижение кредитования всегда закономерно приводит к уменьшению совокупного спроса. С этим связан эффект от повышения ключевой ставки: проценты по кредитам растут, падает совокупный спрос, ухудшаются условия для промышленности, но уменьшается инфляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 6,25%.

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