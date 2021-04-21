Москва, , 16:26 — REGNUM В России реальная безработица почти вдвое превышает ее официальный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал новость о том, что в России количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось до 1,63 млн человек.

«Снижение заболеваемости, снятие ограничительных мер наконец дали возможность бизнесу заработать в полную силу. Также немаловажную роль играют меры поддержки по трудоустройству безработных от правительства. Как раз около месяца назад был запущен очередной проект с предоставлением субсидий для бизнеса, который берет на работу сотрудников, потерявших работу в период пандемии, — сказал Порочкин. — Если никаких непредвиденных ситуаций с коронавирусом не произойдет, то все пойдет по плану, и количество безработных, конечно, постепенно будет уменьшаться».

Как подчеркнул Порочкин, реальная безработица в России почти вдвое больше официального уровня.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ всё более охотно соглашаются на ту или иную работу, даже если она их не вполне устраивает.

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