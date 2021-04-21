Москва, , 16:25 — REGNUM Если в РФ вырастет стоимость импортного мяса, то на внутреннее ценообразование это критично не повлияет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко, комментируя прогнозы о том, что в РФ может подорожать импортная говядина.

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«В России сегодня собственное производство мяса избыточно, и каждый год мы наращиваем объемы, а, например, птицу уже успешно экспортируем. Сейчас для нас экспорт избытка продукции даже более важная задача. Поэтому изменение цены на импорт не должно как-то критично повлиять на внутреннее ценообразование, кроме каких-то совсем узких сегментов», — сказал Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в России вырастут в цене импортная говядина и консервы.