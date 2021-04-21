Краснодар, , 16:24 — REGNUM Почти полторы тысячи лагерей, пансионатов и санаториев Краснодарского края готовы принять на отдых детей. В текущем году финансирование детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составит почти 2,3 млрд рублей. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, сказал губернатор Вениамин Кондратьев 21 апреля, комментируя положение послания главы государства Федеральному cобранию о возврате 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.

«В этом году как никогда дети будут нуждаться в отдыхе и укреплении здоровья после вынужденных коронавирусных ограничений. Краснодарский край обладает всеми необходимыми для этого возможностями — у нас два моря, горы, лесной фонд. И возврат 50% стоимости путевок станет дополнительной поддержкой как для семей, так и для здравниц — теперь такой отдых будет гораздо доступнее», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в работе детских лагерей Кубани федеральный Роспотребнадзор уже снял ряд ковидных ограничений. В текущем году на детскую оздоровительную кампанию в Краснодарском крае направят почти 2,3 млрд рублей — деньги пойдут на закупку путевок, подготовку функционирования пришкольных лагерей, поддержку муниципальных лагерей и компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки.

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В общей сложности в Краснодарском крае откроется 1486 детских оздоровительных организаций — это 112 стационарных лагерей и санаториев, 998 пришкольных лагерей с дневным пребыванием и 376 лагерей труда и отдыха.