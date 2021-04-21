Москва, , 16:24 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа © Пресс-служба губернатора НАО

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России?

Юрий Бездудный: Президент сказал: «Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет» — мне кажется, это ключевой посыл сегодняшнего выступления президента. Владимир Владимирович обозначил главную задачу — обеспечить реальный рост доходов россиян, особенно семей с детьми. Пандемия серьезно ударила в первую очередь по населению, поэтому меры поддержки, озвученные сегодня президентом по-настоящему жизненно необходимы.

Владимир Станулевич: Что в послании Вы считаете самым важным для Вашего региона?

Юрий Бездудный: В нашем округе работают крупные компании-недропользователи. Они ведут свою производственную деятельность в тундре, в тесном соседстве с оленеводческими хозяйствами. Поэтому вопрос защиты экологии и сохранения хрупкой арктической природы для нас особенно важен. Президент сегодня говорил о необходимости ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промплощадок. «Получил прибыль за счёт природы — убери за собой» — этот тезис поддерживаю полностью, поскольку наша тундра — это дом для оленеводов, ведущих традиционный образ жизни.

Владимир Станулевич: Что в послании более всего понравилось Вам лично?

Юрий Бездудный: Выступления Президента всегда максимально содержательны. Сегодня упор был сделан на внутренние вопросы страны и особое внимание — людям.

Считаю наиболее важным в Послании — беспрецедентные меры поддержки для матерей и семей с детьми.