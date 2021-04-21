Москва, , 16:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин забраковал предложения правительства РФ по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию не сказал об индексации пенсий работающим пенсионерам, не потому что забыл, а потому что правительство РФ подготовило негодный вариант решения, который его не устроил», — сказал Миронов.

Люди ожидали, что глава государства затронет эту тему в своем послании.

«То, что этого не произошло, означает только одно: он забраковал подготовленное правительством предложение, которое будет обязательно переработано, доведено до ума и реализовано», — отметил парламентарий.

Ранее президент РФ поручил правительству РФ во главе с Михаилом Мишустиным разработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.