Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на время проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре. Соответствующий законопроект в настоящий момент находится на рассмотрении губернатора города Александра Беглова.

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 21 апреля издание «Фонтанка», предполагается запрет в определенных локациях на розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре.

Ограничение касается территории в окрестностях стадиона на Крестовском острове, граница которой проходит от Беговой улицы, вдоль берега Невской губы до берега Финского залива у западной границы парка имени 300-летия Санкт-Петербурга и до улицы Савушкина.

Напитки в стеклянной таре на данной территории будет невозможно купить за день и в день проведения матчей Евро-2020. А также с 1 по 11 июля их нельзя будет купить в магазинах вокруг второй фан-зоны на Дворцовой площади и около нее.

Напомним, что матчи чемпионата Европы по футболу запланированы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге должны пройти игры: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов.

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