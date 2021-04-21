Москва, , 16:23 — REGNUM В IV квартале 2020 года и начале 2021 года в России наблюдается общая тенденция восстановления объемов потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Экономика и банковский сектор еще пока не восстановились, — сказал он. — Статистически начало 2021 года по показателям уступает первому кварталу 2020 года, но необходимо иметь в виду, что в I квартале 2021 года небольшой объем является следствием глубинных провалов, связанных с пандемией. В IV квартале 2020 года и начале 2021 года наблюдается общая тенденция восстановления объема кредитования. [Поэтому] нельзя сказать, что количество выдаваемых потребительских кредитов снижается».

По его словам, начиная с III—IV квартала 2021 года, картина происходящего станет обратной: объем кредитования будет выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

«Дальнейшая ожидаемая тенденция — это ощутимый рост в связи с общей ситуацией в экономике», — подытожил Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с потребительским кредитованием высказалась экономист Диана Степанова.

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