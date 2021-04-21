Москва, , 16:23 — REGNUM Обновление алюминиевых предприятий в России начнётся уже в этом году, заявил 21 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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Отметив, что государство поддержит бизнес-проекты по экологической модернизации российских предприятий, Путин сказал:

«Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнём обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке».

Он добавил, что не только на этих заводах пройдёт экологическая модернизация.

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