Москва, , 16:22 — REGNUM В 2021 году российский сегмент потребительского кредитования вряд ли ждет ощутимое оживление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Я не разделяю оптимизма российских банков по поводу ожидаемого ими сильного роста объемов потребительского кредитования в 2021 году, — призналась она. — Реализация отложенного спроса затруднена слабыми темпами роста экономики России и опасениями населения насчет новых локдаунов. Я не ожидаю серьезного роста объема выдаваемых потребкредитов в 2021 году. Текущий год вряд ли принесет ощутимое оживление в сегменте потребительского кредитования, особенно на фоне усиления девальвации рубля и постепенного роста ключевой ставки».

В целом, как подчеркнула Степанова, слабый рост доходов не приведет к существенному расширению платежеспособного потребительского спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему в РФ стали выдавать меньше потребительских кредитов.

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