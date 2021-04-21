Варшава, , 16:22 — REGNUM Правительство Польши разрабатывает так называемый «пакет свободы слова для консерваторов», в котором будут закреплены права и свободы для имеющих консервативную точку зрения преподавателей и ученых. Об этом сообщил 21 апреля министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Gazeta Polska.

«В последние годы с Запада в Польшу пришел тренд затыкать рты всем, кто не согласен с либеральным взглядом на мир. В последние годы мне регулярно докладывают о том, что противники легальных абортов, ЛГБТ-ценностей и гендерной идеологии подвергаются травле со стороны коллег в университетах. Поэтому мы начинаем настоящую борьбу за права консерваторов», — заявил Чарнек.

По словам министра, за ограничение свободы слова преподавателей, студентов и ученых будет введена ответственность. Равно как и за травлю сотрудников за их личные убеждения.

«Поддерживать можно будет все, что угодно — христианство, атеизм, ЛГБТ, традиционные семейные ценности. Законы Польши запрещает оправдывать только фашизм и коммунизм. Это запрещенные идеологии», — подчеркнул он.