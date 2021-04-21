Монако, , 16:22 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку на матч ¼ финала Кубка Франции 2020/21 по футболу «Лион» — «Монако», который состоится 21 апреля и начнется в 22:10 по московскому времени. Заявка «монегасков» на матч Кубка Франции была опубликована в официальном Twitter-аккаунте.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин принял участие в девятнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

После 33 сыгранных туров «Монако», набрав 68 очков, идет на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1.