Петропавловск-Камчатский, , 16:21 — REGNUM Общественность регионов Дальневосточного федерального округа не отозвалась на призывы осуждённого блогера Алексея Навального выйти на акции в его поддержку.

В Якутске и Благовещенске акции не состоялись, в Магадане собралось около 40 человек, на Сахалине — около 80, в Хабаровске — 120, в Чите и Улан-Удэ — менее, чем по 10 человек, сообщается в социальных сетях.

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