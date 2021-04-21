Москва, , 16:21 — REGNUM Одна из причин того, что в России снижается количество выдаваемых потребительских кредитов, заключается в политике Центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в I квартале 2021 года банки России выдали на 10,6% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2020 года.

«Количество выдаваемых потребительских кредитов снижается, с одной стороны, из-за усиления скоринга и качества отбора заемщиков, — сказала Степанова. — Кредитные и микрофинансовые организации повышают качество управления рисками, что приводит к отсеиванию закредитованных заемщиков или граждан с низкой кредитоспособностью. С другой стороны, снижение спроса на потребительские кредиты объяснимо и без того чрезмерной закредитованностью жителей РФ с низкими доходами и низким потребительским спросом у граждан со средними доходами».

Как уточнила Степанова, богатые жители РФ и вовсе не заинтересованы в привлечении потребкредитов, так как используют другие схемы финансирования своих потребностей.

«Кроме того, Банк России с начала 2019 года продолжает ужесточение условий выдачи потребительских кредитов, вводя все большие ограничения по предельной задолженности и ежедневной процентной ставке, увеличивая резервы для необеспеченных потребительских кредитов», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова рассказала, что в РФ дорожают потребительские кредиты.