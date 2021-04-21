Москва, , 16:21 — REGNUM После послания президента предпринимательское сообщество ждет дальнейших решений относительно плана правительства по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, заявил ИА REGNUM заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. По его словам, в течение месяца он должен быть озвучен и в нем, в первую очередь, хотелось бы увидеть новые возможности для восстановления предприятий: существенное сокращение налоговой нагрузки, снижение административных барьеров, беспрепятственный доступ к энергоресурсам.

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«Предприниматели — это созидатели. Эти слова Владимира Путина, думаю, тронули сегодня многих. Пусть в выступлении президента было не так много конкретики, касающейся бизнеса, но общий вектор понятен. Предприниматели — это творцы, люди, за счет идей которых движется экономика, растет потенциал государства, и к ним следует прислушиваться, их инициативу поддерживать», — отметил Демин.

Он добавил: «Согласно данным последних исследований, 51% россиян готовы заняться собственным делом. Такая существенная доля говорит о том, что реальных «творцов» среди наших граждан много, и им нужен лишь стимул для старта и надежная опора в лице общества и государства».