Москва, , 16:20 — REGNUM В настоящее время у жителей РФ всё еще сохраняется сильная тяга именно к наличным деньгам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что 41% жителей РФ выступают против полного отказа от наличных денег.

«В силу недостаточной финансовой грамотности и определенного недоверия к существующей инфраструктуре безналичных средств у населения сохраняется сильная тяга к наличным деньгам, — сказала Твердохлеб. — По мере развития системы электронных расчетов и повышения ее качества будет наблюдаться общая тенденция к снижению спроса на наличность. Более половины жителей РФ предпочитают использовать безналичные средства. И количество людей, стремящихся использовать преимущественно современные электронные формы, неуклонно растет. Да, доля консерваторов еще велика, но в обозримом будущем она будет снижаться».

По словам экономиста, Россия постепенно идет к полной отмене наличных денег, чему способствует общемировая тенденция и развитие технологических решений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о будущем наличных рублей высказался экономист Максим Марков.

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