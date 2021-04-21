Москва, , 16:19 — REGNUM Большинство граждан не стремятся отказаться от расчетов наличными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Большинство граждан не стремятся отказаться от расчетов наличными. И причины тут совершенно разные. Одни просто не доверяют безналичным расчетам, другие не умеют ими пользоваться и не хотят научиться. Других не устраивают комиссии банков за проведение таких расчетов, — сказал Марков. — Третьи опасаются, что если все деньги будут безналичными, то в случае технического сбоя или ошибочной или необоснованной блокировки счетов со стороны банков, сообщения о которых регулярно появляются в прессе, они останутся полностью без средств к существованию. Четвертых не устраивает, что кто-то будет знать все обо всех их расходах и платежах. Помимо ущемления личной свободы, такая информация, попав в руки преступников или мошенников, может быть использована против граждан и нанести им не только материальный, но и иной вред».

По словам экономиста, существует еще множество других причин, побуждающих граждан выступать против полной отмены наличных денег и перехода на безналичные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, готова ли РФ к отказу от наличных платежей.

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