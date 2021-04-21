Москва, , 16:18 — REGNUM Полная отмена наличных денег в России в ближайшие годы невозможна и вряд ли произойдет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что почти 41% жителей России высказались против полной отмены наличных денег.

«Полная отмена наличных денег в стране в ближайшие годы невозможна и вряд ли произойдет, — сказал Марков. — Причин этому несколько. Это и неготовность ряда граждан полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных, и отсутствие инфраструктуры, которая бы обеспечивала стопроцентную возможность повсеместного проведения безналичных расчетов. Кроме того, надо учитывать, что безналичные расчеты часто невозможны в случаях природных и техногенных катастроф».

Как подчеркнул Марков, это признает не только Банк России, но и центральные банки всех стран мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время РФ отстает в части развития системы безналичных платежей.