Москва, , 16:17 — REGNUM Выполнение задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, будет приоритетом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

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"Выполнение всех названных задач будет для нас приоритетом. Постараемся максимально отработать до окончания созыва. То, что не успеем, останется новому составу Госдумы, но с детальной подготовкой. В связи с выборами в Госдуму VIII созыва не должно быть никакого правового вакуума», — заявила Тимофеева.

Свои задачи в послании получили и правительство, и губернаторы, отметила она.

«Выполнено послание будет только тогда, когда все предложенные меры дойдут до людей», — считает Тимофеева.

Президент РФ Владимир Путин дал законодателям много конкретных задач: обеспечить новые меры социальной поддержки людей, поддержать инвестиции в инфраструктурные проекты, в экологии — принять закон о финансовой ответственности собственников различных объектов за накопленный экологический вред, донастроить систему расширенной ответственности производителей и экологического сбора, перечислила вице-спикер Госдумы.