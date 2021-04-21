Москва, , 16:17 — REGNUM В ночь перед датой оглашением послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин спал «меньше обычного». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я точно не знаю, сколько он спал, но меньше обычного однозначно», — сказал Песков.

Песков не исключил, что Путин мог спать меньше четырёх часов: «Он работал очень долго».