Рязань, , 16:20 — REGNUM Позитивно оценил инициативу президента РФ о приоритетной поддержке регионов, ведущих взвешенную долговую политику, губернатор Рязанской области Николай Любимов. Бюджетный кредит региона составляет 1,8 млрд рублей, сообщили 21 апреля в пресс-службе областного правительства.

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Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращён на 4,7 млрд рублей. В 2020 году благодаря реструктуризации ранее полученных бюджетных кредитов региону удалось высвободить 1,3 млрд рублей. Их направили на развитие значимых отраслей экономики, борьбу с коронавирусной инфекцией. По мнению губернатора, беспрецедентное предложение Владимира Путина, озвученное в ежегодном послании Федеральному собранию, о пролонгировании до 2029 года бюджетных кредитов, полученных в конце 2020 года (для Рязанской области — это 1,8 млрд рублей), будет способствовать снижению долгового бремени региональных и местных бюджетов и расширить горизонт планирования.

«Решение о поддержке региональных бюджетов своевременно, потому что чем больше у субъектов собственных средств, тем больше вопросов мы сможем сами решать. Акцент в послании на поддержку молодёжи, учителей, увеличение финансирования на строительство новых школ и сельских домов культуры — это те решения, которых очень ждали в регионах. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства», — сказал губернатор.

Николай Любимов также отметил, что регион приложит все усилия, чтобы получить востребованную федеральную помощь, в том числе на ремонт автодорог, инженерных сетей, обновление домов культуры, библиотек, музеев на селе и в малых городах. В Рязанской области сейчас в более чем 121 тысячи семей воспитывается около 196 тысяч детей, меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семей, большинство из которых малообеспеченные. В 2020 году в субъекте введено в эксплуатацию 22 объекта социальной сферы, в 2021 году запланирован к сдаче 21 объект.