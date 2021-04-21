Варшава, , 16:16 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели в Польше исследование, в ходе которого выяснили, какой процент от населения республики читает хотя бы одну книгу в год. Таких людей оказалось всего 42%. Результаты опроса опубликованы на портале Onet.pl.

«42% — это хороший показатель. Год назад этот показатель составлять 39%, а два года назад — и вовсе 37%. Таким образом, можно сказать, что негативная тенденция к снижению интереса у польского населения к чтению прекратилась», — прокомментировал журналистам результаты опроса глава Национальной библиотеки Польши Томаш Маковский.

Согласно отчету, в Польше с течением времени всё больше возвращаются к чтению книг в бумажном виде, а не электронном. Среди читающих книги бумажный вид предпочитает 58%, в то время как электронным книгам отдает предпочтение всего 24%, остальные 18% не смогли отдать предпочтение какой-то одной форме.

Исследование было проведено 14−17 апреля. В нем приняло участие 1 080 взрослых жителей Польши.