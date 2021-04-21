Москва, 21 апреля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Пресс-служба Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России?

Роман Копин: Важнейшим для для страны считаю направленность послания именно на поддержку граждан России.

Владимир Станулевич: Что в послании Вы считаете самым важным для Вашего региона?

Роман Копин: Самое важное для Чукотки — прямая поддержка семей с детьми, многодетных — мы регион молодой. Важными как для нашего региона, так и для других субъектов РФ считаю комплексные меры господдержки регионов. Это и инфраструктурные кредиты, и реструктуризация долга, и адресные меры по развитию туризма, образования и т.д.

Владимир Станулевич: Что в послании более всего понравилось Вам лично?

Роман Копин: На Чукотке живут удивительно стойкие и гостеприимные, творческие и изобретательные люди. Поэтому, конечно, это акцент, сделанный Президентом на поддержке молодёжи, семей с детьми, сохранении и укреплении здоровья граждан, раскрытии их творческого и научного потенциала.