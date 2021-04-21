Москва, , 16:21 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию показало осведомлённость главы государства. Об этом 21 апреля заявил доктор экономических наук Иосиф Дискин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению эксперта, президент РФ уверенно смотрит в будущее, потому что безопасность страны надёжно гарантирована. При этом в своем послании российский лидер продемонстрировал, насколько для него важны проблемы населения России.

«Президент показал, что он очень народный президент, что он слышит то, что от него ждут. И давняя проблема, что угроза бедности не должна стать барьером для рождения и воспитания детей, получила системный ответ. На всех этапах становления ребенка имеются меры поддержки», — заявил Дискин.

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