Ханты-Мансийск, , 16:15 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, сообщает 21 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 59 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 21 апреля в Югре зарегистрировано 55 490 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 165 человек, 789 пациентов с COVID-19 скончались.