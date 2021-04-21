Самара, , 16:23 — REGNUM Самарская область претендует на федеральную поддержку в сфере строительства образовательных учреждений в регионе. Об этом 21 апреля сообщил глава области Дмитрий Азаров, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Вы знаете, что по строительству новых школ, тот проект, который президент сегодня обозначил, который упаковывается через механизмы государственно-частного партнерства просчитан на территории Самарской области. Уверен, что в следующем году в Тольятти начнется строительство новой школы», — сообщил Азаров.

Глава региона выказал уверенность в том, что возможности по строительству новых школ появятся и в других муниципалитетах.

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Он также почеркнул, что решения по поддержке регионов и инфраструктурным кредитам являются очень важными.

«И очень важно, что решение принято справедливо: что те регионы, которые работали над снижением госдолга получат большую возможность поддержки инфраструктурными кредитами», — заявил глава региона.

По предварительным подсчетам Азарова, правительство Самарской области сможет привлечь на территорию региона таких инфраструктурных кредитов на сумму около 12 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что субъекты РФ получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых.