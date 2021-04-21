Самара, 21 апреля 2021, 16:23 — REGNUM Самарская область претендует на федеральную поддержку в сфере строительства образовательных учреждений в регионе. Об этом 21 апреля сообщил глава области Дмитрий Азаров, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Глава региона выказал уверенность в том, что возможности по строительству новых школ появятся и в других муниципалитетах.
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Он также почеркнул, что решения по поддержке регионов и инфраструктурным кредитам являются очень важными.
По предварительным подсчетам Азарова, правительство Самарской области сможет привлечь на территорию региона таких инфраструктурных кредитов на сумму около 12 млрд рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что субъекты РФ получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых.