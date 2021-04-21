Прага, , 16:14 — REGNUM Не менее пяти подозреваемых в работе на российскую разведку задержаны в Чехии, сообщает 21 апреля Aktualne.

По данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, задержания прошли в ночь на 21 апреля.

Эти люди являются чешскими гражданами, которые, по версии следствия, на Украине участвовали в боевых действиях на стороне ополчения, иные же сами не ездили, но участвовали в отправке в добровольцев в Донбасс.

Задержанные связаны, по данным Праги, с российскими спецслужбами. Отметим, что задержания якобы никак не связаны со взрывами на складах в населённом пункте Врбетица.

Читайте ранее в этом сюжете: Чехия вознамерилась потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице