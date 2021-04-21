Вашингтон, , 22:30 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 54 672 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 67 933 случаев, сообщает 21 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,79 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 776, а общее число перевалило за отметку в 568 470.

Среди штатов лидирует Флорида, где за день выявлено более 5645 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Пенсильвания — 5369. На третьем — штат Техас — 4840.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.