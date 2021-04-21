Москва, , 16:13 — REGNUM 20 апреля в рамках второго матча финальной серии Кубка Гагарина сезона 2020/21 московский хоккейный клуб ЦСКА одержал крупную победу над омским «Авангардом» со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов. Две из трех шайб были заброшены в третьем периоде.

В первом матче победу одержали хоккеисты омского «Авангарда». Третий и четвертый матчи состоятся 22 и 24 апреля в Балашихе.