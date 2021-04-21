Москва, , 16:11 — REGNUM В федеральном бюджете есть необходимые средства для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

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«Только те выплаты, которые были обозначены президентом, только прямые выплаты по этому году составляют порядка 270 млрд рублей. По следующему — где-то примерно 140 млрд рублей. Это только то, что сегодня президентом непосредственно названо», — сказал Макаров.

Однако, отметил парламентарий, глава государства дал поручение проработать дополнительно целый ряд вопросов.

«Президент еще сказал, что целый ряд вопросов он дает поручение правительству проработать с тем, чтобы предложения правительства были внесены в кратчайшие сроки, где-то до 1 июня, где-то до 1 июля — с тем чтобы уже летом обсудить их на Госсовете, и уже по этим дополнительным предложениям тоже принять решения», — сказал глава комитета.

Средства на реализацию послания заложены в федеральном бюджете, заверил он.

«Есть ли на это средства? Да, есть. Все эти средства аккумулированы. Более того, когда мы рассматривали бюджет страны и когда мы создавали Резервный фонд правительства и механизм его пополнения, мы предусмотрели все необходимые условия, чтобы эти средства в бюджете были, он есть», — заявил Макаров.

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