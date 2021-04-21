Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 16:11 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку после появления информации о том, что в Ленинске-Кузнецком водитель маршрутки выгнал ребёнка из транспорта. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлено сообщение, что в городе Ленинске-Кузнецком водитель маршрутного автобуса в вечернее время выгнал ребёнка из транспорта из-за того, что у него не было наличных денег. Очевидцы сообщают, что мальчик хотел произвести оплату по карте, но возникла проблема с терминалом. Отмечено, что ребёнка высадили в темное время суток», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.