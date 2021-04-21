Москва, , 16:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин имеет банковские вклады. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента есть банковские вклады», — сказал Песков.

Он также допустил, что автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф», задекларированные российским лидером, хранятся «где-то в гараже»: «Президент, вы помните, он «Волгой» пользовался пару раз, но это было достаточно давно — то, что я видел».

Песков также напомнил, что на «Волге» Путин катал экс-президента США Джорджа Буша-младшего, а вот использования прицепом за российским лидером замечено не было: «Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать».