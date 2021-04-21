Варшава, , 16:08 — REGNUM В Польше один из руководителей оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил в интервью для портала Onet. pl, что его политическая сила готова вступить в союз с движением «Польша — 2050» для того, чтобы общими усилиями победить правящую коалицию «Объединенных правых».

«Все последние рейтинги показывают, что наша партия и движение Шимона Холовни «Польша — 2050» идут нога в ногу. Однако если объединиться, консолидировать сторонников обеих политических сил, можно рассчитывать на победу над правящей коалицией», — заявил Тшасковский.

По его словам, это может быть возможно только в случае если движение «Польша — 2050» будет зарегистрировано в качестве партии. В настоящее время уже подали документы на регистрацию в качестве таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним опросам (9−14 апреля) партию «Гражданская платформа» поддерживают 22% респондентов, а движение «Польша — 2050» — 16%. В рейтинге политических сил они занимают второе и третье место соответственно. У правящей партии «Право и справедливость», возглавляющей правящую коалицию, рейтинг поддержки составляет 31%.