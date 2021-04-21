Киев, , 16:07 — REGNUM Сотрудники спецслужб и полиции сегодня, 21 апреля, без всяких объяснений задержали представителей организации «Патриоты — За жизнь», что является «очередной провокацией власти», направленной на срыв празднования Дня Победы.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле сообщили, что из-за незаконных задержаний был сорван семинар, посвященный подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на который и направлялись жители трех областей.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» придает огромное значение достойному чествованию Великой Победы, подвига братских народов в годы Великой Отечественной войны, помощи ветеранам. Уже сегодня наша партия занимается благоустройством братских могил героев, проводит другие подготовительные мероприятия», — заявили в ОПЗЖ.

По мнению представителей партии, украинская власть «ориентируется на национал-радикалов и не заинтересована в том, чтобы 9 мая вспомнить великий подвиг братских народов», поэтому накануне Дня Победы устраиваются провокации. В это же время ни власть, ни правоохранители никак не реагируют на действия «национал-радикалов, украшенных нацистской символикой», которые уничтожают памятные знаки и творят «беспредел» на улицах.

«Доходит до полного маразма — Служба безопасности Украины обвиняет «патриотов» в том, что они хотели принять участие в массовых акциях. После массового террора национал-радикалов по отношению к судьям и «разукрашенного» здания офиса президента правоохранители наконец-то установили, кто является источником всех проблем в стране? Конечно же, «Патриоты — За жизнь»? Ложь и цинизм украинской власти достигли абсолюта!», — подчеркивается в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняет действующую власть в предательстве «памяти отцов и дедов», построении полицейского государства, потворствовании национал-радикалам, использовании правоохранительных органов для политического преследования инакомыслящих, в уничтожении свободы слова и внесудебном преследовании оппозиции.

«Политика власти, антинародный характер которой очевиден, толкает Украину в пропасть беззакония, террора и узурпации власти», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году День Победы в Киеве могут «отменить» под предлогом карантина, как власти сделали и годом ранее. Обычно праздник 9 мая на Украине становится демонстрацией того, насколько граждане не согласны с националистической политикой властей страны.