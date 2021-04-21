Выборг, Ленинградская область, , 16:10 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области в непосредственной близости от железнодорожной станции «Выборг-Товарная» произошло загрязнение нефтепродуктами акватории бухты Радуга Финского залива. По данному факту начата проверка. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе СЗ СУ СК на транспорте СК РФ.

Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России незамедлительно организован выезд на место происшествия следственной группы и специалистов Росприроднадзора, в ходе которого установлен факт загрязнения водного объекта.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, произведен отбор проб воды, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий», — уточнили в ведомстве.