Тверь, 21 апреля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Послание президента Владимира Путина Федерльному собранию подтвердило правильность выбранной стратегии развития Тверской области. Так прокомментировал выступление президента 21 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя на оглашении Послания президента

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании — про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», — сказал Игорь Руденя, комментируя тезисы послания.

Тверской губернатор отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе работу по приведению в порядок дорог. Субъекты смогут получить бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

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Также губернатор назвал ключевым для социально-экономического развития Тверской области проект по газификации Верхневолжья: президент в послании поддержал инициативу партии «Единая Россия» по итогам обращения жителей Тверской области о бесплатном подключении к газу домохозяйств. Вопрос о высокой стоимости «последней мили» прозвучал 15 апреля в Тверской области в ходе встречи главы региона и врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Дмитрия Кобылкина с жителями села Грузины Торжокского района. По итогам встречи «Единая Россия» обратилась к главе государства с предложением снизить финансовую нагрузку на людей при подключении к газу.

Ещё один важный вопрос — доступность летнего отдыха для детей и возврат половины стоимости путевки. В Тверской области решением Игоря Рудени стоимость путевки в летние оздоровительные лагеря для работников бюджетной сферы в 2021 году не превысит 9900 рублей. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией наполняемость лагерей не должна превышать 75%, что могло привести к увеличению расходов родителей на летний отдых детей. Этого удастся избежать в связи с принятым главой региона решением.

Губернатор добавил, что по итогам послания президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям.