Москва, , 16:04 — REGNUM Упомянутые президентом РФ Владимиром Путиным «красные линии», за которые другим государствам лучше не заступать, являются очевидными. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны», — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выразил надежду на то, что никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией красную черту.