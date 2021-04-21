Азов, Ростовская область, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Азова по социальным вопросам Виталию Белову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Суд приговорил экс-чиновника к трём годам колонии общего режима. Свою вину Белов не признал, пишет телеграм-канал «Левбердон».

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в 2019 году. Речь идёт о хищении 20 млн рублей во время реконструкции спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомова. Стоимость работ составила примерно 300 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, в Ростовской области под следствие попали кураторы строительства стадиона «Ростов Арена» — бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш (в его деле до сих пор не поставлена точка), экс-министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов, директор фирмы «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко.

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